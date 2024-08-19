Niğde'de kavgayı ayırmak isterken sırtından vurulan şahıs can verdi Niğde'de meydana gelen silahlı kavgayı ayırmak isterken sırtından vurulan şahıs yaşamını yitirdi.

İHA

Niğde merkeze bağlı Bağlama beldesinde Hayati A. (45) ile Caner A. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kavgayı ayırmak için araya giren Mevlüt A. (52), Caner A. tarafından silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Mevlüt A., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından firar eden Caner A., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)