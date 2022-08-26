Petrol
99.13
-0.21%
Euro
18.1962
0.33%
Dolar
18.1844
0.12%
Altın
1.015
-1.16%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
384.350
-2.55%
BTXN Coin
4.69
-2.49%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Niğde'de kaybolan dağcı 10 saat sonra bulundu

    Aladağların en yüksek zirvelerinden birine çıkan dağcı yoğun sis nedeniyle mahsur kaldığı yerden 10 saat sonra kurtarıldı.
    • 26.08.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de kaybolan dağcı 10 saat sonra bulundu

    Niğde’de Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi’ne tırmanan  dağcı Metin A.(51), yoğun sis sebebiyle dağda  yolunu kaybetti.

    Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma sonucu dağcıya ulaştı.

    Sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre; Genel sağlık durumu iyi olan dağcı, bölgeden aşağı indirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    Niğde de kaybolan dağcı 10 saat sonra bulundu #1

    Niğde de kaybolan dağcı 10 saat sonra bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Meral Akşener, 'Anıtkabir’e iman tazelemeye geldim' sözlerine açıklık getirdi
    Gündem

    Meral Akşener, 'Anıtkabir’e iman tazelemeye geldim' sözlerine açıklık getirdi

    Evlat nöbeti tutan anne: Kandil'in yolunu artık kapattık
    Gündem

    Evlat nöbeti tutan anne: Kandil'in yolunu artık kapattık

    Görüş Bildir