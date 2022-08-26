Niğde'de kaybolan dağcı 10 saat sonra bulundu

Aladağların en yüksek zirvelerinden birine çıkan dağcı yoğun sis nedeniyle mahsur kaldığı yerden 10 saat sonra kurtarıldı.

Niğde’de Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi’ne tırmanan dağcı Metin A.(51), yoğun sis sebebiyle dağda yolunu kaybetti.

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma sonucu dağcıya ulaştı.

Sağlık durumu iyi

İHA'nın haberine göre; Genel sağlık durumu iyi olan dağcı, bölgeden aşağı indirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.