Niğde'de kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı

İHA
Niğde'de korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 51 ES 703 plakalı kamyonet, Bor istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolu üst geçidinde bariyerlere çarptı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)