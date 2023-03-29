Niğde'de köpeğe çarpmamak için takla attı

Başıboş köpek sorunu korkutan boyutlara ulaşmaya devam ediyor...
Her geçen gün artan köpek sorunu defalarca ölümle sonuçlanan boyutlara geldi.
Yaşanan kazalar ve yaralamalara bir yeni eklendi.
Niğde-Kayseri yolu Aktaş Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücü ölümle burun buruna geldi.
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı
Niğde istikametine seyir halinde olan S. B. yönetimindeki otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Ekipler olay yerine geldi
Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, orta refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücü S.B., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.