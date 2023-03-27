Niğde’de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti Aniden yola fırladığı iddia edilen 6 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü de gözaltına alındı.

İHA Niğde’nin merkez Kiledere Beldesi'nde seyir halinde olan 22 yaşındaki B.Ç., idaresindeki 50 ZC 433 plakalı minibüsle iddiaya göre yola bir anda çıkan 6 yaşındaki B.E.F.’ye çarptı. Hemen hastaneye kaldırıldı Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı Hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.