İHA
Niğde’nin merkez Kiledere Beldesi'nde seyir halinde olan 22 yaşındaki B.Ç., idaresindeki 50 ZC 433 plakalı minibüsle iddiaya göre yola bir anda çıkan 6 yaşındaki B.E.F.’ye çarptı.
Hemen hastaneye kaldırıldı
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuk kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı
Hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücü de gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.