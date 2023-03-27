İHA

Niğde’nin merkez Kiledere Beldesi'nde seyir halinde olan 22 yaşındaki B.Ç., idaresindeki 50 ZC 433 plakalı minibüsle iddiaya göre yola bir anda çıkan 6 yaşındaki B.E.F.’ye çarptı.

Hemen hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuk kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.