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    Niğde'de otomobil çarpan 2 kadın öldü

    Niğde'de yolun karşısına geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.09.2021 - 05:13
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    Niğde'de otomobil çarpan 2 kadın öldü

    Niğde'de Bor ilçesi kara yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul'a (61) çarptı.

    Kazada yaralanan Aytaş ve Özkul, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

    2 kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Niğde de otomobil çarpan 2 kadın öldü #1

    Niğde de otomobil çarpan 2 kadın öldü #2

    Niğde de otomobil çarpan 2 kadın öldü #3

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