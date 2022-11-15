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    Niğde'de otomobil köprüden uçtu: 1 ölü

    73 yaşındaki sürücünün, araca çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • 15.11.2022 - 12:21
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    Niğde'de otomobil köprüden uçtu: 1 ölü

    Niğde’nin Çamardı ilçesi Atasan mevkisinde 51 KK 363 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Sıtkı Gümüş (73), Mehmet Taşar'ın (66) kullandığı 06 CDU 379 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı.

    Köprüden uçtu

    Manevra yapan Gümüş'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 yüksekliğindeki köprüden uçtu.

    İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada sürücü Gümüş ile eşi Bergüzar Gümüş (73) ve Zeynep Mutlu (65) yaralandı.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Sıtkı Gümüş, hayatını kaybetti.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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