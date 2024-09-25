Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı yaşlı kadın ağır yaralandı Bor ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 78 yaşındaki Suziye Atlı, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Atlı, hastanede tedavi altına alındı..

DHA

Başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor..

Son olay Niğde'de yaşandı.

Bor ilçesi Bahçeli Beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Köpekler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadının çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu.

Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan Atlı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KÖPEKLER 3 YERİNDEN ISIRDI

Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)