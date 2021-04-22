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- Niğde’de sokakta eroin satan şahıslar yakalandı
Niğde’de sokakta eroin satan şahıslar yakalandı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yapan ekipler, sokak satıcılarını ve kullanıcılarını mercek altına aldı. 4 şüpheli, üzerinde eroinle yakalandı.
- İHA
- 22.04.2021 - 16:45
Niğde’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar başlattı.
Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
ARAMA YAPILDI
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 28,67 gram eroin, 2 adet şırınga ve 1 adet rulo haline getirilmiş alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.