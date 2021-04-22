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    Niğde’de sokakta eroin satan şahıslar yakalandı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yapan ekipler, sokak satıcılarını ve kullanıcılarını mercek altına aldı. 4 şüpheli, üzerinde eroinle yakalandı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 16:45
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    Niğde’de sokakta eroin satan şahıslar yakalandı

    Niğde’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar başlattı.

    Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

    ARAMA YAPILDI

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 28,67 gram eroin, 2 adet şırınga ve 1 adet rulo haline getirilmiş alüminyum folyo ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

    Niğde’de sokakta eroin satan şahıslar yakalandı #1

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