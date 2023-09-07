Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
İHA

Türkiye genelinde ile mücadele devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlendi.

4 kişi adliyeye sevk edildi

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)