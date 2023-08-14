Niğde'de yanlışlıkla kendisini vuran genç kurtarılamadı Çiftlik ilçesinde babasının av tüfeğinin tetiğine kazara basan Ramazan Kılıç, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

Niğde'de tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde oturan Ramazan Kılıç, dün akşam saatlerinde iddiaya göre babasına ait otomobilde eline aldığı av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokundu.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Kılıç'ın başına isabet etti.

Müdahalelere rağmen kurtulamadı

Babası ve ağabeyi tarafından otomobil ile Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı.

Otomobilde yapılan incelemede, 2 tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.