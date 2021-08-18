Euro
9.9378
0.61%
Dolar
8.4767
0.53%
Altın
487.52
0.71%
Borsa
1.46
-0.15%
Bitcoin
387.501
-2.10%
EXEN Coin
26.79
-1.72%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Niğde'de yayayı öldüren sürücü, plakadan yakalandı

    Karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kendisine araba çarpması sonucunda 80 yaşındaki Fethi Öcal hayatını kaybederken, kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de yayayı öldüren sürücü, plakadan yakalandı

    Niğde'nin Çamardı ilçesi Yelatan köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Fethi Öcal’a, Y.E. yönetimindeki 51 ABN 304 plakalı otomobil çarptı.

    Y.E. yoluna devam ederken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öcal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    MORGA KALDIRILDI

    Fethi Öcal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü düşen plakadan yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Niğde de yayayı öldüren sürücü, plakadan yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir