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- Niğde'de yayayı öldüren sürücü, plakadan yakalandı
Niğde'de yayayı öldüren sürücü, plakadan yakalandı
Karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kendisine araba çarpması sonucunda 80 yaşındaki Fethi Öcal hayatını kaybederken, kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.
- DHA
- 18.08.2021 - 11:40
- Güncelleme : 18.08.2021 - 11:41
Niğde'nin Çamardı ilçesi Yelatan köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Fethi Öcal’a, Y.E. yönetimindeki 51 ABN 304 plakalı otomobil çarptı.
Y.E. yoluna devam ederken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öcal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Fethi Öcal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü düşen plakadan yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.