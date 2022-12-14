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    Niğde'de Yerli Malı Haftası etkinliğinde 12 öğrenci zehirlendi

    Niğde'de, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 14.12.2022 - 21:25
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    Niğde'de Yerli Malı Haftası etkinliğinde 12 öğrenci zehirlendi

    Niğde'de, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

    DHA'nın haberine göre burada yiyecekleri tüketen öğrencilerden 12'si kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

    Öğrencilerin durumu iyi

    İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası öğrencileri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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