Niğde’deki oto lastik dükkanında 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin düzenlediği operasyonla kaçak akaryakıtlara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde oto lastik satış ve değişimi yapan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan aramalarda 3 ton kaçak akaryakıt ve yakıt ikmalinde kullanılan 1 adet santrifüj makinesi ele geçirildi. Ayrıca iş yerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyonda da 7 ton kaçak akaryakıt bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.