Niğde'deki yangın mağduru, kendisini havada yakalan komşusuna teşekkür etti

Niğde'deki yangın mağduru, kendisini havada yakalan komşusuna teşekkür etti

5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki yangın sırasında mahsur kalan kadın, aşağı atladı. Çaresiz kadın, kendisini havada yakalayarak hayatını kurtaran komşusuna şükranlarını iletti.

Niğde'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşanmıştı.

5 katlı binanın 3'üncü katında yaşanan yangında mahsur kalan Zehra Hasanzade, can havliyle aşağıya atladı.

Yanan dairenin altında yaşayan Fuat Kızıltepe ise atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi.

Olayın ardından Kayseri’ye sevk edilen Hasanzade’nin, Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ndeki tedavisi devam ediyor.

Hayatını kurtaran komşusuna teşekkür etti

Kendisini kurtaran Kızıltepe’ye seslenen Hasanzade, "Komşu, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"Yüzde 25 oranında ikinci derece yanıkları var"

Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Fikret Gözübüyük ise tedavinin devam ettiğini aktararak, "Hastamız Niğde’den geldi, tedavileri başladı. Vücudunda yüzde 25 oranında ikinci derece yanıkları var. Sırt ağırlıklı kollarında ve bacaklarında yanıklar var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.