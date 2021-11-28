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Nijerya’da, 14 bin 500 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya’da, 14 bin 500 Boko Haram üyesi teslim oldu

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, istatistiklere göre 14 bin 500’den fazla Boko Haram üyesinin teslim olduğunu açıkladı.