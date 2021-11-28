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    Nijerya’da, 14 bin 500 Boko Haram üyesi teslim oldu

    Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, istatistiklere göre 14 bin 500’den fazla Boko Haram üyesinin teslim olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 08:47
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    Nijerya’da, 14 bin 500 Boko Haram üyesi teslim oldu

    Batı Afrika ülkesi Nijerya’da, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, ülkede son zamanlarda terör örgütleriyle mücadelede büyük başarı elde edildiğini açıkladı.

    “Son istatistikler, 14 bin 500'den fazla Boko Haram üyesinin gönüllü teslim olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Shehu, ülkede kaydedilen ilerlemenin inkar edilmeyeceğini, artan suç ve güvensizlik karşısında hükümetin yeni toplum destekli polislik girişimi başlattığını kaydetti.

    Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

    20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

    Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

    Nijerya’da, 14 bin 500 Boko Haram üyesi teslim oldu #1

    SINIR KOMŞULARINA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

    Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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