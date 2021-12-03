Norveçli Youtuber, 'Ölmedim' paylaşımından 1 gün sonra can verdi

57'nci yaş gününü kutlamak için takipçilerine 'Ölmedim' notuyla paylaşım yapan Youtuber, 1 gün sonra gittiği barajda buz pateni yaparken suya düştü ve kurtarılamadı.

Norveçli YouTuber, geçtiğimiz günlerde girdiği yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

57'nci yaş gününe özel küvette fotoğraf çekilerek "Ölmedim, 57 yaşındayım" paylaşımı yapan Tor Eckhoff, yeni bir video yayınladı.

Bu nottan sadece bir gün sonra eğlence amacıyla gittiği barajda buz pateni yapan Eckhoff, buzun kırılmasıyla suya düştü.

SUDAN BİLİNCİ KAPALI ÇIKTI

Buzlu suyun içinden çıkmayı başaramayan Eckhoff için dalgıçlar harekete geçse de, Eckhoff sudan bilinci kapalı şekilde çıkarılabildi.

KURTARILAMADI

Ullecal Hastanesi'nde tedaviye alınan Eckhoff, kurtarılamadı. Tor'un yakın arkadaşı Tove Skjerven, sosyal medyadan bir veda yazısı paylaştı ve şunları yazdı:

"Pek çok yaptığın gibi bu kez kalkamadın. Seni hayata döndürmek için her şeyi yapıtlar. Son anında yanındaydım. Her şey için teşekkürler Tor.''