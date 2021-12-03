- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Norveçli Youtuber, 'Ölmedim' paylaşımından 1 gün sonra can verdi
Norveçli Youtuber, 'Ölmedim' paylaşımından 1 gün sonra can verdi
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 08:59
- Güncelleme : 03.12.2021 - 09:11
Norveçli YouTuber, geçtiğimiz günlerde girdiği yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
57'nci yaş gününe özel küvette fotoğraf çekilerek "Ölmedim, 57 yaşındayım" paylaşımı yapan Tor Eckhoff, yeni bir video yayınladı.
Bu nottan sadece bir gün sonra eğlence amacıyla gittiği barajda buz pateni yapan Eckhoff, buzun kırılmasıyla suya düştü.
SUDAN BİLİNCİ KAPALI ÇIKTI
Buzlu suyun içinden çıkmayı başaramayan Eckhoff için dalgıçlar harekete geçse de, Eckhoff sudan bilinci kapalı şekilde çıkarılabildi.
KURTARILAMADI
Ullecal Hastanesi'nde tedaviye alınan Eckhoff, kurtarılamadı. Tor'un yakın arkadaşı Tove Skjerven, sosyal medyadan bir veda yazısı paylaştı ve şunları yazdı:
"Pek çok yaptığın gibi bu kez kalkamadın. Seni hayata döndürmek için her şeyi yapıtlar. Son anında yanındaydım. Her şey için teşekkürler Tor.''