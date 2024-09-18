Nurcan Arslan cinayeti davasında sanığa 25 yıl hapis Küçükçekmece'de, 30 Ocak 2016'da barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

DHA

30 Ocak 2016'da İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Abdullah Melih Barış (39), barışma teklifini reddeden kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı 11 kurşunla öldürmüştü. Abdullah Melih Barış’a, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ardından iyi hal indirimi uygulanarak ceza müebbete düşürülmüştü. Ancak Yargıtay, 'suçun tasarlanmadığı' gerekçesiyle bu kararı üçüncü kez bozdu. Bunun üzerine Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, sanık Abdullah Melih Barış Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı sağladı. Duruşmada bazı müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

SAVCI: "ÖNCEDEN PLANLAYRAK ÖLDÜRDÜ"

Savcı, sanığın olayı önceden planladığını, ruhsatsız tabancasını kullanarak Arslan'a ateş açtığını belirtti. Mütalaada, Abdullah Melih Barış'ın, kız arkadaşı Nurcan Arslan’ın ayrılma kararının ardından Tokat'tan İstanbul’a geldiği, Arslan’ı ikna edemezse yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı kullanarak öldürmeyi planladığı ifade edildi. 30 Ocak 2016 tarihinde saat 11.00 civarında Halkalı’daki bir sitenin önünde Barış ile Arslan arasında tartışma yaşandığı, Arslan’ın Barış’a ‘Gitmek istiyorum’ dediği, Barış’ın ise ‘Lütfen, sadece konuşalım, yemek yer çıkarız’ şeklinde cevap verdiği belirtildi. Mütalaada, Arslan’ın geri dönmek istemesi üzerine Barış’ın onu ikna edemediği, olayın önceden planlandığı, Barış’ın belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak Arslan’a ateş ettiği anlatıldı. Ayrıca, Barış’ın polis ekiplerini arayarak silahla bir kişiyi yaraladığını ve teslim olacağını bildirerek yerini ihbar ettiği; polis ekiplerinin, Barış’ı ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldığı ve Arslan’ın yaralanma sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Mütalaada sanık Abdullah Melih Barış'ın ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SANIK BARIŞ: "KESİNLİKLE BİR TASARLAMA YOK"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep ederek şunları söyledi:

Tanıklar, Nurcan ile aramızdaki tartışmanın camekanın arkasında geçtiğini ve tartışmanın içeriğini kesinlikle bilmediklerini ifade ediyorlar. Olay, tartışma sırasında geçirdiğim bir cinnet sonucunda meydana gelmiştir. Kesinlikle bir tasarlama söz konusu değildir.’ Duruşmada hazır bulunan müşteki avukatları, mütalaayı destekleyerek bozulan karara uyulmasını istediklerini belirttiler.

Sanık avukatları ise, sanığın uzun süredir tutuklu olduğunu vurgulayarak tahliyesini talep etti. Son söz olarak konuşan sanık Abdullah Melih Barış, büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade ederek tahliye edilmesini istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 25 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay tarafından verilen kararlara karşı direnilemeyeceği gerekçesiyle sanık Abdullah Melih Barış hakkında ‘kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutum ve davranışları sebebiyle cezada iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAKTUL AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahkemenin kararını öğrenen aile, karara tepki göstererek mahkeme koridorunda sinir krizi geçirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece'de, 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulanmış, mahkemenin önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanık Abdullah Melih Barış'ın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı müebbet hapis cezasına indirmişti.

Abdullah Melih Barış'ın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan davada son sözü sorulan sanık Barış, “Olayı planlamadım. Nurcan beni olayın gerçekleştiği yere götürdü. Pişmanım, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum” demişti.

MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ YAPMIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Abdullah Melih Barış'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, ardından Barış'ın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme cezayı infazı daha az olan müebbet hapse indirmişti. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan verdiği cezada da indirime gitmişti. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan sanık Barış'ı 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme daha sonra bu cezaya da iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapse indirmişti. Mahkeme, sanık Abdullah Melih Barış'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)