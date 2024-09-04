Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den bilirkişi raporuna tepki Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre, yüzde 75 kusurlu bulundu.

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İHA

29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüneve 5 kişinin yaralanmasına neden olan Tmur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Amerika'daki yargılamaları devam ediyor.

Amerika'daki yargılama süreci sürerken, Türkiye'de ise kazaya ilişkin hukuk süreci devam ediyor.

Bu hukuki süreç kapsamında Timur Cihantimur'un avukatları tarafından özel bir bilirkişi raporu hazırlandı.

Düzenlenen raporda Oğuz Murat Aci, yüzde 75 kusurlu bulundu. Ehliyetsiz Timur Cihantimur'un isse yüzde 25 kusurlu olduğu belirtildi.

"SKANDAL BİR RAPOR"

Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Baştan sona yazılan bilgilerde eksikleri var. Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor. Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok?

Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratla 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum.

"HAYATTA HER ŞEY PARA DEĞİL"

Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Bunu baştan beri defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu tutanağı tutanda, yazanda, imza atanda hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı? Ölüye çamur atmak çok kolay. Yani nasıl olsa mezardan kalkıp dirilecek değil ama 6 aydır bir mücadele veriyorum. 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım.

Öyle basit yaralama değil. O zaman halkımız sizler, bizler yol kenarında durmayalım. Öldüğümüz takdirde yüzde 75 biz suçlu olacağız veya kusurlu olacağız. Öldüğümüzle kalacağız. Yola çıkmayın durmayın biri gelir ehliyetsiz çarpar. Dikkat edelim diye söylüyorum.” diye konuştu.

"BİRAZ VİCDAN BEKLİYORUM"

Bilirkişi raporunu ilk gördüğünde içinin kaynadığını söylenen Aci, “İçim sızladı. Ya ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum ama bunlar böyle bir şey olmadığı için de artık bunu da bıraktım. Üzüldüm. Yapılacak şey yok. Avukatlarımız itiraz etti.

Zaten kayda alınacak bir şey değil. Çünkü hakim heyetinden atanmış bir bilirkişi tarafından tutulmuş bir tutanak değil. Kaydı almayacak. Sadece sinek misali diyorum mide bulandırıyorlar. Dolaylı olarak benim değirmene su taşıyorlar. Devam etsinler.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)