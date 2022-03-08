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Okmeydanı-TEM Bağlantı yolunda kaza
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan para nakil aracı sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 08.03.2022 - 09:46
- Güncelleme : 08.03.2022 - 10:14
İstanbul'da Okmeydanı-Tem Bağlantı Yolu Nurtepe mevkiinde Berkan Kalender’in kullandığı para nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı.
Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekibi, yaralı sürücüyü ambulansa alarak Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Okmeydanı-TEM Bağlantı yolunda kaza VİDEO