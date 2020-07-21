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    Okmeydanı'nda, arkadaşıyla konuşan genci bacağından vurdu

    İş yerinin önünde arkadaşıyla konuşan gencin, husumetli olduğu maskeli ve kapüşonlu bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 11:22
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    Okmeydanı'nda, arkadaşıyla konuşan genci bacağından vurdu

    İstanbul Okmeydanı’ndaki iş yerinin önünde arkadaşıyla sohbet eden bir genç, koşarak yanına yaklaşan maskeli ve kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Bir anda neye uğradığını şaşıran genç yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçmaya başladı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gencin arkadaşları da saldırganı kovalamaya başlarken, yerde acılar içinde kıvranan gence çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

    Yaralı genç daha sonra, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Okmeydanı'nda, arkadaşıyla konuşan genci bacağından vurdu ViDEO

    SALDIRGAN ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Kovanları toplayan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Yapılan incelemeler sonucunda şahsın eşkali belirlenerek kimliği tespit edildi. Polisin şüphelinin peşinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Okmeydanı'nda, arkadaşıyla konuşan genci bacağından vurdu #1

    Okmeydanı'nda, arkadaşıyla konuşan genci bacağından vurdu #2

    Okmeydanı'nda, arkadaşıyla konuşan genci bacağından vurdu #3

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