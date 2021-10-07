Yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan otomobil kazaya sebep oldu. Olay esnasında yoldan geçen kadın ölümden saniyelerle kurtuldu.

İstanbul Okmeydanı’nda 80 yaşındaki sürücü Mecit Özçelik, ara sokakta seyir halinde olduğu sırada karşısına çıkan araca yol verdi.

Ardından yokuş aşağı inerken bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza yüklenen Özçelik'in aracı, kontrolden çıkarak dükkana daldı.

Kazayı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Çekici yardımıyla çıkarılan araç, depoda maddi hasara neden olurken sürücüye müdahale etmek isteyen sağlıkçılar, yaşanan feci kazada sürücünün yara almamasına şaşırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde otomobilin sokakta yürüyen kadının üzerine doğru geldiği, ardından depoya girdiği görülüyor.

Okmeydanı'nda fren yerine gaza basan sürücü depoya daldı ViDEO

"FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Normal bir şekilde yokuştan aşağıya inerken o esnada yol verme durumu olmuş. Minibüse yol verirken pedalları karıştırmış. Frene basayım derken gaza yüklenmiş. Ondan sonra kendini dükkanda buldu. Orası şu anda depo olarak kullanılıyor. Ölü yaralı yok çok şükür. Faciadan dönüldü. Böyle bir kaza ilk defa oluyor. Sürücü 80 yaşlarında falandı.” dedi.