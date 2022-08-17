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- Okmeydanı'nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı
Okmeydanı'nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı
Kasap dükkanına giren hırsız, dükkan sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa bölümüne yöneldi. 500 TL çalan hırsızın o anları saniye saniye kaydedildi.
- 17.08.2022 - 09:57
İstanbul Okmeydanı'nda bulunan bir kasaba hırsız dadandı.
Müşteri gibi gelen bir kişi, işletmecinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek kasa kısmına geçti.
Güvenlik kameralarına yansıdı
Kasada bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtı.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Okmeydanı'nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı VİDEO
500 TL çaldı
Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde 500 TL çalarak hızlıca kaçtığı görüldü.
Olayın ardından dükkan sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.