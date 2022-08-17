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    Okmeydanı'nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı

    Kasap dükkanına giren hırsız, dükkan sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa bölümüne yöneldi. 500 TL çalan hırsızın o anları saniye saniye kaydedildi.
    • 17.08.2022 - 09:57
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    Okmeydanı'nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı

    İstanbul Okmeydanı'nda bulunan bir kasaba hırsız dadandı.

    Müşteri gibi gelen bir kişi, işletmecinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek kasa kısmına geçti.

    Güvenlik kameralarına yansıdı

    Kasada bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtı.

    O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Okmeydanı'nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı VİDEO

    500 TL çaldı

    Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde 500 TL çalarak hızlıca kaçtığı görüldü.

    Olayın ardından dükkan sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Okmeydanı nda kasap dükkanına giren hırsız 500 TL çaldı #1


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