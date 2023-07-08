Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste yangın İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken yolcular büyük korku yaşadı.

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AA & Ensonhaber

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerinin aksine, İstanbullu için "her şey çok güzel olmuyor."

İstanbul'da artan ulaşım problemine her gün bir yenisi ekleniyor.

"Yanan metrobüs" vakalarının bir yenisi yaşandı.

Yolculu metrobüsün motoru yandı

Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bir süre sonra alevler aracın arka koltuklarının altından yükselmeye başladı.

Şoförü uyararak aracın durmasını sağlayan yolcular, metrobüsü hızlıca boşalttı.

Metrobüsteki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yangın tamamen söndürüldü.

Araçtaki yangın ve yolcuların yaşadığı korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.