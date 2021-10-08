Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi, trafik kazası kurbanı

Sakarya'da yaşayan Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz, olun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde, R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a (76) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI KADIN, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahmaz’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.