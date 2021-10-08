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    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi, trafik kazası kurbanı

    Sakarya'da yaşayan Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz, olun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.10.2021 - 01:47
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 01:53
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    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi, trafik kazası kurbanı

    Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde, R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a (76) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALI KADIN, KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tahmaz’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz un anneannesi, trafik kazası kurbanı #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz un anneannesi, trafik kazası kurbanı #2

    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz un anneannesi, trafik kazası kurbanı #3

    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz un anneannesi, trafik kazası kurbanı #4

    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz un anneannesi, trafik kazası kurbanı #5

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