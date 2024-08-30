Ölümlü metrobüs kazası sonrası İBB'den tabelalı önlem Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından metrobüs yoluna ışıklı ikaz tabelası yerleştirildi.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün sabah Beyaz Yol çalışması nedeniyle kapatılan yolda meydana gelen kazada, Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, Sefaköy civarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen bir diğer metrobüsle yandan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan metrobüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonucunda yaralananlar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 53 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi kurtardı.

Ne yazık ki, yaşanan bu feci kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı.

YOLDAKİ UYARI TABELALARI ARTIRILDI

Ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken, ışıklı ikaz tabelasının yol üzerine yerleştirildiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)