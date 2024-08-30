İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün sabah Beyaz Yol çalışması nedeniyle kapatılan yolda meydana gelen kazada, Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, Sefaköy civarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen bir diğer metrobüsle yandan çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan metrobüs, bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza sonucunda yaralananlar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 53 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi kurtardı.
Ne yazık ki, yaşanan bu feci kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı.
YOLDAKİ UYARI TABELALARI ARTIRILDI
Ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken, ışıklı ikaz tabelasının yol üzerine yerleştirildiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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