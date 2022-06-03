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- Ömer Çelik: Yunanistan'ın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez
Ömer Çelik: Yunanistan'ın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez
Ömer Çelik: "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez" dedi.
- 03.06.2022 - 15:30
- Güncelleme : 03.06.2022 - 15:31
Ömer Çelik: "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez.
Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez."