Ömer Çelik'ten 12 Eylül mesajı: Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz

Haber Merkezi

650 bin kişinin gözaltına alındığı 12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti.

517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi hakkında verilen idam kararı da uygulandı.

Darbenin 44. yılına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesi hakkında, "Dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi" ifadesini kullandı.

"DARBELER BİR ÜLKEYE YAPILAN EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLERDİR"

Çelik, paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Ülkemize kara günler yaşatmış olan, dış odakların milli egemenliğimizi çalma projesi 12 Eylül darbesinin 44. yılı.



Darbeler bir ülkeye yapılan en büyük kötülüklerdir.



Tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz.