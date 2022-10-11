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Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonlarda, 8 şüpheliye adli ceza uygulandı.
- 11.10.2022 - 17:12
- Güncelleme : 11.10.2022 - 17:22
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 12 adrese operasyon düzenledi.
Cep telefonu ve emtia kaçakçılığı suçundan Ordu merkezli yürütülen planlı çalışma sonucu, Giresun, Mardin ve Şırnak illerinde bulunan adreslerde toplam 8 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
İHA'nın haberine göre, adreslerde yapılan aramalarda 16 adet kaçak cep telefonu ile 180 adet kaçak emtia ürün ele geçirilirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.