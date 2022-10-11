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Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu

Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonlarda, 8 şüpheliye adli ceza uygulandı.