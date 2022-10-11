Petrol
94.81
-1.43%
Euro
18.0457
0.09%
Dolar
18.5819
0.03%
Altın
996.06
-0.06%
Borsa
3568
-0.40%
Bitcoin
358.861
-0.92%
BTXN Coin
8.05
-8.00%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonlarda, 8 şüpheliye adli ceza uygulandı.
    • 11.10.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu

    Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 12 adrese operasyon düzenledi.

    Cep telefonu ve emtia kaçakçılığı suçundan Ordu merkezli yürütülen planlı çalışma sonucu, Giresun, Mardin ve Şırnak illerinde bulunan adreslerde toplam 8 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

    İHA'nın haberine göre, adreslerde yapılan aramalarda 16 adet kaçak cep telefonu ile 180 adet kaçak emtia ürün ele geçirilirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Ordu merkezli kaçak cep telefonu operasyonu #1


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Antalya’da intihar mı cinayet mi davası: Sanıklar ‘iftira atıldı’ diyor
    3. Sayfa

    Antalya’da intihar mı cinayet mi davası: Sanıklar ‘iftira atıldı’ diyor

    İzmir’de Eymen’in katillerinin cezasına onama
    3. Sayfa

    İzmir’de Eymen’in katillerinin cezasına onama

    Görüş Bildir