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    Ordu'da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi

    Ulubey ilçesinde salgına yakalanan genç, 3 ayrı şehirde tedavi görürken, son olarak sevk edildiği Samsun'da kurtarılamadı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 16:15
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    Ordu'da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi

    Ordu’nun Ulubey ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 16 yaşındaki Gürhan Temiz, tedavi görmek için Ankara ve İstanbul'a gitti.

    Son olarak ise 16 yaşındaki genç,  Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    16 YAŞINDA KORONAVİRÜS SONU OLDU

    Burada tedavisine devam edilen Temiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Genç, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Ordu da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi #1

    GERİYE AİLENİN 3 ÇOCUĞUNDAN 1'İ KALDI

    Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz’in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi.

    Ordu da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi #2

    Ordu da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi #3

    Ordu da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi #4


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