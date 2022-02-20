Ordu'da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi

Ulubey ilçesinde salgına yakalanan genç, 3 ayrı şehirde tedavi görürken, son olarak sevk edildiği Samsun'da kurtarılamadı.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 16 yaşındaki Gürhan Temiz, tedavi görmek için Ankara ve İstanbul'a gitti.

Son olarak ise 16 yaşındaki genç, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

16 YAŞINDA KORONAVİRÜS SONU OLDU

Burada tedavisine devam edilen Temiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Genç, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GERİYE AİLENİN 3 ÇOCUĞUNDAN 1'İ KALDI

Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz’in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi.