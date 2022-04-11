Petrol
100.4
-2.32%
Euro
16.06
0.07%
Dolar
14.75
0.03%
Altın
920.81
-0.29%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
628.414
-1.18%
BTXN Coin
31.54
1.64%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Ordu'da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu

    Ünye ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 06:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.’den ablası ve eniştesinin 3 gündür kendisinden haber alamaması sonrası durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Annenin cansız bedeni bulundu

    Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine Nöbetçi Savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ordu da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu #1

    Cep telefonu incelemeye alındı

    İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. En son arkadaşları tarafından geçtiğimiz Cuma günü kendisiyle görüşüldüğü öğrenilen genç kadının, üç günün ardından haber alınamaması sonrası ailesinin merak ettiği öğrenildi.

    Ordu da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu #2

    Olayla ilgili bir kişiyi arama çalışması başlatıldı

    İki çocuk annesi genç kadının telefon kayıtlarına ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı. Olayı derinlemesine araştıran emniyet güçleri evde yapılan incelemeler sonucunda en son eve bir kişinin girip çıktığını tespit etti.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Ordu da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu #3

    Ordu da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu #4

    Ordu da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu #5

    Ordu da 2 çocuk annesi genç kadın, evinde ölü bulundu #6


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Aksaray'da köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
    3. Sayfa

    Aksaray'da köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı

    Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
    3. Sayfa

    Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

    Görüş Bildir