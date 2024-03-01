Ordu'da 2 katlı evde yangın: Kullanılamaz hale geldi Gülyalı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

İHA

Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Ambarcılı Mahallesi’nde, Sinan K. isimli şahsa ait olan ve yaz aylarında kullanılan 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)