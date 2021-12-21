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    Ordu’da 2 kişi sahte içkiden öldü, 4 kişi yoğun bakıma alındı

    Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel hayatını kaybederken, 4 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 12:55
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    Ordu’da 2 kişi sahte içkiden öldü, 4 kişi yoğun bakıma alındı

    Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala, Ordu'da da sahte alkol zehirlenmelerine yönelik ihbarlardaki artışlar dikkat çekiyor.

    İl dışından gelen alkolleri tüketen Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel, S.D., N.G., R.G. ve G.T., bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu.

    6 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

    2 KİŞİ KURTARILAMADI

    Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. S.D., N.G., R.G. ve G.T.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Sahte içki zehirlenmelerinin ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda İzmir ilindeki bir firmadan kargo yoluyla etil alkol gönderildiği tespit edildi. Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ünye, Ulubey ve Mesudiye ilçelerinde olmak üzere toplam 10 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    1 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan polis ekipleri; N.C., Z.G., A.B., E.Ç., S.G. ile H.K.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden  Z.G., A.B., E.Ç., S.G. ile H.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. N.C.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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    Ordu’da 2 kişi sahte içkiden öldü, 4 kişi yoğun bakıma alındı #2

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