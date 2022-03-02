Ordu’da, 5 kiloluk yağ çalan hırsızlar yakalandı

Bir mahalleden 8 ayrı evden çeşitli malzemelerin yanı sıra 5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Yemişken Mahallesi’nde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, Ö.A. (22) ve F.D. (21) isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyon neticesinde şüpheliler, hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet motorlu testere, 1 adet daire testere, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet büyük mutfak tüpü ve 5 kilogram ayçiçek yağı ele geçirildi.

M TİPİ CEZAEVİNE KONULDULAR

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.