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    Ordu'da 6 kişilik aile mantardan zehirlendi

    Ünye ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.
    • 07.11.2022 - 06:33
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    Ordu'da 6 kişilik aile mantardan zehirlendi

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

    6 kişinin de durumu ağır

    AA'nın aktardığına göre; kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

    6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.


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