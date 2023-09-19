Ordu'da 68 yaşındaki adam silahını temizlerken kendini vurdu

DHA
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, dün akşam ilçeye bağlı Tuzak Mahallesi'nde bir adamın kendi hatası can aldı.
Ailesi bahçede bulunduğu sırada, evde tek başına tabancasını temizleyen Ali Şensoy, kendisi yanlışlıkla sol bacağından vurdu.
Eve giren komşusu, Şensoy'u kanlar içerisinde yerde buldu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hayatını kaybetti
Sağlık görevlileri, Şensoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali Şensoy'un cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)