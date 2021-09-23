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- Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı
Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı
- İHA
- 23.09.2021 - 08:53
Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ikamet eden Yasin Eren Tunç (9), yatmaya gittiği sırada duyduğu kedi seslerini ailesine söyledi.
Aradan geçen 1 günün ardından yeniden sesler duyan 9 yaşındaki Tunç, uyuyamayarak durumun ciddiyetini ailesi ile paylaştı.
Tunç, kedinin araba kaputunda olduğunu ve oradan çıkarılması gerektiğini söyledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemelerde kedinin aracın ön kaputunun içinde olduğu ve çıkamadığı tespit edildi.
KAPUT AÇILDI
Araç sahibine durum haber verildi. Yavru kedi, ön kaputun açılmasıyla beraber itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.
Kedinin çıktığını gören 9 yaşındaki Tunç sevinirken, polis ve itfaiye ekipleri de Yasin'in duyarlılığı nedeniyle kendisini tebrik etti.