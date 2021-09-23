Euro
10.1625
0.48%
Dolar
8.6657
0.16%
Altın
492.04
0.02%
Borsa
1.407
0%
Bitcoin
380.494
4.55%
EXEN Coin
23.67
3.81%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı

    Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi üzerinde ikamet eden 9 yaşındaki Yasin Eren Tunç, kaputa sıkışan yavru kediyi fark edip ailesine bildirdi. Yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı

    Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ikamet eden Yasin Eren Tunç (9), yatmaya gittiği sırada duyduğu kedi seslerini ailesine söyledi.

    Aradan geçen 1 günün ardından yeniden sesler duyan 9 yaşındaki Tunç, uyuyamayarak durumun ciddiyetini ailesi ile paylaştı.

    Tunç, kedinin araba kaputunda olduğunu ve oradan çıkarılması gerektiğini söyledi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk incelemelerde kedinin aracın ön kaputunun içinde olduğu ve çıkamadığı tespit edildi.

    Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı #1

    KAPUT AÇILDI

    Araç sahibine durum haber verildi. Yavru kedi, ön kaputun açılmasıyla beraber itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

    Kedinin çıktığını gören 9 yaşındaki Tunç sevinirken, polis ve itfaiye ekipleri de Yasin'in duyarlılığı nedeniyle kendisini tebrik etti.

    Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı #2

    Ordu’da, 9 yaşındaki Yasin’in dikkati yavru kediyi kurtardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir