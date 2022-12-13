Ordu’da 90 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü

Cinnet getiren 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Oğul hayatını kaybetti, gelin de ağır yaralandı.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Cımbırtlı mevkisindeki bir evde yaşayan 90 yaşındaki Yaşar Ocak, oğlu Kadir (60) ve gelini Emine Ocak (60) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlu ve gelinine tabancayla ateş açtı.

Oğlunu öldürdü

Kadir Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Ocak ise ağır yaralandı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Vurduktan sonra odunla dövüyordu”

Olay sırasında eve yoğurt almaya giden kapı komşusu Eşref Hızarbaşı, yaşadıklarını İHA’ya anlattı

Baba Yaşar Ocak’ın elinden gelinini kurtardığını belirten Komşu Hızarbaşı, “Vefat eden Kadir, yoğurt almam için sabah saatlerinde beni aradı. Yola çıktım ki bir gürültü ses duydum ve ‘eyvah’ dedim. İçeri girdiğimde Kadir’in yerde yattığını gördüm. Gelinini de vurmuş ve sonra odunla dövüyordu. Elinden aldım, çektim kenara. Emine’yi kurtardım. Bir dakika huzur vermedi ki çocuklara. Çocukların ocağını söndürdü işte. Üzgünüz.” dedi.

Bir süredir mezarlıklardan bahsediyordu

Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Ocak’ın bir süredir yakın komşularına mezarlıklardan bahsettiği, "Mezar alanlarının düzenlenmesi için toplanalım" dediği ve ‘tek yerlerinin mezarlık olduğu’ gibi söylemlerde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.