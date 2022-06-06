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    Ordu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Çatalpınar ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada amca, yeğenini vurarak öldürürken 3 kişi de yaralandı.
    • 06.06.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:07
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    Ordu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Karahamza Mahallesi'nde Cevat K. ile yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı.

    Cevat K, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Necmettin, Hanım ve Süleyman K.'ye tabancayla ateş etti.

    Bu sırada Süleyman K. de amcası Cevat K'yi tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

    Yeğen hayatını kaybetti

    Necmettin K. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Cevat, Hanım ve Süleyman K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ordu da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı #1


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