Ordu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çatalpınar ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada amca, yeğenini vurarak öldürürken 3 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Karahamza Mahallesi'nde Cevat K. ile yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı.

Cevat K, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Necmettin, Hanım ve Süleyman K.'ye tabancayla ateş etti.

Bu sırada Süleyman K. de amcası Cevat K'yi tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

Yeğen hayatını kaybetti

Necmettin K. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Cevat, Hanım ve Süleyman K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.