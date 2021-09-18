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    Ordu'da alacak-verecek tartışması: 1 ölü

    Para meselesi yüzünden tartışmaya giren Engin Tıkır, karşı tarafın bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 10:13
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    Ordu'da alacak-verecek tartışması: 1 ölü

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılık yapan 41 yaşındaki Engin Tınkır, Ilıca Mahallesi'nde B.K. isimli şahıs ile alacak-verecek yüzünden tartışma yaşadı.

    Tınkır, tartışmanın alevlenmesiyle B.K. tarafından bıçaklandı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı olarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınkır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tınkır’ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Ordu da alacak-verecek tartışması: 1 ölü #1

    Ordu da alacak-verecek tartışması: 1 ölü #2

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