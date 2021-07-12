Euro
10.2894
-0.03%
Dolar
8.6661
0.09%
Altın
501.75
-0.36%
Borsa
1.378
0%
Bitcoin
297.299
2.00%
EXEN Coin
27.15
2.22%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak

    Küçük yaştaki çocukları sözlü taciz ettiği öne sürülen bir şüpheli, mahalleli tarafından darbedilerek, polis ekiplerine teslim edildi.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak

    Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde R.C. (57) isimli bir kişi, E.S. (11) ve henüz ismi öğrenilemeyen iki farklı kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu, çiçek vermek istediğini söyledi.

    Durumun çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine R.C. isimli alkollü şahıs, çevredekiler tarafından darbedildi.

    MAHALLELİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

    Köşeye sıkıştırılan alkollü R.C.’yi polis ekiplerine ihbar eden mahalleli, şahsın olay yerinden ayrılmasına da izin vermedi.

    Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Taciz iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu’da taciz iddiası VİDEO

    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak #1

    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak #2

    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak #3

    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak #4

    Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir