Ordu’da alkollü tacizciye mahalleliden dayak

Küçük yaştaki çocukları sözlü taciz ettiği öne sürülen bir şüpheli, mahalleli tarafından darbedilerek, polis ekiplerine teslim edildi.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde R.C. (57) isimli bir kişi, E.S. (11) ve henüz ismi öğrenilemeyen iki farklı kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu, çiçek vermek istediğini söyledi.

Durumun çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine R.C. isimli alkollü şahıs, çevredekiler tarafından darbedildi.

MAHALLELİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Köşeye sıkıştırılan alkollü R.C.’yi polis ekiplerine ihbar eden mahalleli, şahsın olay yerinden ayrılmasına da izin vermedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Taciz iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da taciz iddiası VİDEO