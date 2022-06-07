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    Ordu’da amca ile yeğenleri birbirine girdi: 1 ölü

    Amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • 07.06.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:29
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    Ordu’da amca ile yeğenleri birbirine girdi: 1 ölü

    Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Cevat Kuzdere, yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım Kuzdere ile tartışmaya başladı.

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Amca Kuzdere tabanca ile yeğenlerine kurşun yağdırdı.

    Karşılık verdi

    Bu sırada Süleyman Kuzdere de tabancasıyla karşılık verdi.

    Necmettin Kuzdere olay yerinde hayatını kaybederken Süleyman Kuzdere, Hanım Kuzdere ve Cevat Kuzdere yaralandı.

    DHA’nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Ordu’da amca ile yeğenleri birbirine girdi: 1 ölü #1

    Yaralıların tedavisi sürüyor

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Ünye ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.


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