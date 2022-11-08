Ordu'da ateşe düşen yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti

Fatsa ilçesindeki fındık bahçesini temizlerken yaktığı ateşin üzerine düşen 85 yaşındaki Recep Balçık, 37 günlük tedavisi altından yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde,1 Ekim günü 85 yaşındaki Recep Balçık, kendisine ait fındık bahçesinde temizlik çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaktığı ateşin üzerine düştü.

Alevlerden kendisi güçlükle kurtulan Balçık, komşusuna giderek yardım istedi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Balçık'ı Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alındı

Balçık, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

37 günlük mücadelesini kaybetti

Balçık, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Balçık, bugün aynı mahalledeki aile kabristanlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.