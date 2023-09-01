Ordu'da baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

DHA
Ordu'nun Gölköy ilçesinde Osman Doğan (50) ile oğlu Ahmet Doğan (23) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Duman, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti.
Hastanede can verdi
Ağır yaralanan Ahmet Duman, Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Osman Duman, gözaltına alındı.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.