Ordu'da bakımsız evde yaşayan adam otele yerleştirildi

Altınordu ilçesinde virane haline gelmiş evde yaşayan 65 yaşındaki adam, vali tarafından kış aylarını geçirmesi için otele yerleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Olkun'un oldukça bakımsız bir evde yaşadığın gören vatandaşlar, duyarsız kalmadı.

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Olayın valiye bildirilmesiyle, Olkun yaşadığı virane evden alınarak, evsiz vatandaşları kışı aylarını geçirmeleri için anlaşıldığı otele yerleştirdi.

"DEVLETİMİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Mehmet amcamızın tek başına olumsuz şartlarda yaşadığı yerin bilgisi bu gece bize iletildi. Altınordu Kaymakamımız Erkan Karahan kardeşim ve kahraman jandarmamız olaya hemen müdahil oldu. An itibariyle anlaşmalı olduğumuz otele yerleştirildi. Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerini kullandı.