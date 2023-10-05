Ordu'da balkon tadilatı sırasında sokağa molozlar düştü
İHA

Ordu'da panik anları yaşandı.

Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın 3’üncü katında balkon tadilatı başladı.

Molozlar sokağa döküldü

Tadilat esnasında kırılan beton molozlar ise sokağa döküldü.

Bu esnada tedirgin olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler güvenlik önlemi aldı

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhtemel yaralanma olayına karşı güvenlik önlemi aldı.

Balkon tadilatında molozlar sokağa düştü #2
Balkon tadilatında molozlar sokağa düştü #3

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)