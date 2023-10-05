Ordu'da balkon tadilatı sırasında sokağa molozlar düştü

İHA
Ordu'da panik anları yaşandı.
Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın 3’üncü katında balkon tadilatı başladı.
Molozlar sokağa döküldü
Tadilat esnasında kırılan beton molozlar ise sokağa döküldü.
Bu esnada tedirgin olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler güvenlik önlemi aldı
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhtemel yaralanma olayına karşı güvenlik önlemi aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış