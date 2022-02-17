Euro
15.48
0.00%
Dolar
13.60
0.03%
Altın
828.11
1.18%
Borsa
2042
0.03%
Bitcoin
576.448
-2.98%
BTXN Coin
38.43
1.66%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Ordu’da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı

    Hırsızlık ihbarları üzerine kurulan özel ekip, şüphelilerin E.B. ve M.S. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Aramalarda, 22 kilogram bakır ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı

    Ordu’nun Gölköy İlçesi Düzyayla Mahallesi’nde baz istasyonundan hırsızlık ve TEİAŞ’a ait çapraz bağlantı demirlerinin çalınması olayı ile Çatalpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi’nde haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik, Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Komutanlık bünyesinde asayiş, istihbarat ve JASAT unsurlarından oluşturulan özel ekip ortak çalışma yürüttü.

    HIRSIZLIK MALZEMELERİ İLE YAKALANDILAR

    Çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelilerinin E.B. (40) ve M.S. (50) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

    Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyonda söz konusu şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

    Ordu’da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı #1

    22 KİLOGRAM BAKIR ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 22 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Diğer hırsızlık malzemelerin ise işlenerek farklı amaçlarda kullanıldığı tespit edildi. 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.


    İlginizi Çekebilir

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında mini eteği ile şov yaptı! Görenin dili tutuldu...
    Medya

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında mini eteği ile şov yaptı! Görenin dili tutuldu...

    Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Görüş Bildir