Ordu’da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı

Hırsızlık ihbarları üzerine kurulan özel ekip, şüphelilerin E.B. ve M.S. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Aramalarda, 22 kilogram bakır ele geçirildi.

Ordu’nun Gölköy İlçesi Düzyayla Mahallesi’nde baz istasyonundan hırsızlık ve TEİAŞ’a ait çapraz bağlantı demirlerinin çalınması olayı ile Çatalpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi’nde haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik, Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Komutanlık bünyesinde asayiş, istihbarat ve JASAT unsurlarından oluşturulan özel ekip ortak çalışma yürüttü.

HIRSIZLIK MALZEMELERİ İLE YAKALANDILAR

Çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelilerinin E.B. (40) ve M.S. (50) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyonda söz konusu şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

22 KİLOGRAM BAKIR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 22 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Diğer hırsızlık malzemelerin ise işlenerek farklı amaçlarda kullanıldığı tespit edildi. 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.