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    Ordu'da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı

    Yanan sobaya benzinin dökülmesiyle çıkan yangında, gelinde yanıklar oluştu, kaynana ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü.
    • 22.12.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:26
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    Ordu'da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda, Zehra Şahin ve gelini Ebru Çakır ısınmak için sobayı yakmak istedi.

    Alevler eşyalara sıçradı

    Bunun üzerine sobaya benzinin dökülmesiyle parlama yaşandı ve bir anda alevler yükseldi.

    Sıçrayan alevler kısa sürede evdeki tüm eşyaları tutuşturdu.

    Ordu da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı #1

    Gelin ve kaynana hastaneye kaldırıldı

    Şahin ile Çakır, komşularının yardımı ile evden çıkartıldı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ordu'da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı VİDEO

    Ordu da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı #2

    Soruşturma başlatıldı

    İhbarla gelen itfaiye ekipleri de 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü.

    DHA'nın aktarımına göre; yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Ordu da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı #6


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