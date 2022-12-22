Ordu'da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı

Yanan sobaya benzinin dökülmesiyle çıkan yangında, gelinde yanıklar oluştu, kaynana ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, Zehra Şahin ve gelini Ebru Çakır ısınmak için sobayı yakmak istedi.

Alevler eşyalara sıçradı

Bunun üzerine sobaya benzinin dökülmesiyle parlama yaşandı ve bir anda alevler yükseldi.

Sıçrayan alevler kısa sürede evdeki tüm eşyaları tutuşturdu.

Gelin ve kaynana hastaneye kaldırıldı

Şahin ile Çakır, komşularının yardımı ile evden çıkartıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Soruşturma başlatıldı

İhbarla gelen itfaiye ekipleri de 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü.

DHA'nın aktarımına göre; yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.













