Ordu'da bıçaklanan öğretmen yaralandı: 3 gözaltı

Ordu'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan öğretmen yaralanırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 00:50
  • Ordu'da iki grup arasında çıkan kavgada öğretmen A.S. bıçaklanarak yaralandı.
  • Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
  • Konu hakkında soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olan A.S., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 GÖZALTI

Yaralı A.S., olay yerindeki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı iddiasıyla M.M.D., Y.K. ve H.M.A. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

