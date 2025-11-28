Ordu'da bıçaklanan öğretmen yaralandı: 3 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olan A.S., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 GÖZALTI

Yaralı A.S., olay yerindeki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı iddiasıyla M.M.D., Y.K. ve H.M.A. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.