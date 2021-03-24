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    Ordu’da bir yıl önce öldürülen sürücünün katilleri bulundu

    Otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan sürücünün katilleri bir yılın ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:29
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    Ordu’da bir yıl önce öldürülen sürücünün katilleri bulundu

    9 Nisan 2020’de Ordu’nun Korgan ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi’ndeki yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan incelemede sürücünün 3 çocuk babası Murat Azer olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeğiyle vurularak, öldürüldüğü belirlendi.

    İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

    Yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, Y.A. ile H.A.’nın olay ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

    Evlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Ordu’da bir yıl önce öldürülen sürücünün katilleri bulundu #1

    Ordu’da bir yıl önce öldürülen sürücünün katilleri bulundu #2

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